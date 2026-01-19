毎週日曜日 ひる12時45分〜14時放送の日本テレビ「メシドラ 兼近＆真之介のグルメドライブ」（関東ローカル/TVerにて最新話を無料配信）。1月18日（日）の放送は、関口メンディーと行く東京都稲城市の旅！■旅する場所だけ決めて、後は自由に車を走らせ旨いメシを食う！メンディーが待っていたのは若葉台公園 展望広場。満島は、映画『ババンババンバンバンパイア』でメンディーと共演経験があり再会を喜ぶ。まずは都内で唯一のマ