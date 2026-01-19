中国メディアの大河報は19日、日本について「来週ジャイアントパンダがいなくなる」とする記事をSNSの微博（ウェイボー）に投稿した。記事は、上野動物園の双子のジャイアントパンダ、シャオシャオとレイレイが来週中国に返還される予定であることに触れた上で、「日本は新たなパンダの貸与を中国側に求めているが合意に至っておらず、1972年以来初めてパンダが不在となる。これは多くの日本人にとって温かい記憶の一時的な終わり