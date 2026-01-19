テレビアニメ『【推しの子】』第3期の第26話（通算）あらすじ＆先行場面カットが公開された。【画像】目が怖すぎるルビー…元社長と2ショット【推しの子】第3期の場面カット第26話『打算』は、彼女らしからぬ戦略的な振る舞いで、ネットテレビ番組『深掘れ☆ワンチャン』内での地位を着々と築いていくルビー。その裏には、かつての苺プロ社長・壱護の存在があった。『【推しの子】』は、芸能界の光と闇を描いた物語。産婦