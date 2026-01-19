中国の工業情報化部、国家発展改革委員会、生態環境部、国務院国有資産監督管理委員会、国家エネルギー局は1月19日、共同で『ゼロカーボンの実現を目指す新工場建設業務の展開に関する指導意見』を発表し、工業・情報化分野の省エネ・炭素削減のポテンシャルを深く掘り下げ、重点業界における炭素削減・効率向上とグリーン・低炭素モデルへの転換を促進するよう求めました。『指導意見』は、2026年からゼロカーボンの実現を目指す