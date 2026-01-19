数々の“もしも”の世界を描いてきたディズニー＆ピクサーの最新作『私がビーバーになる時』（3月13日公開）から、キュートでクセありなビーバーたち“ビーバーズ”が集合した日本版本ポスターが解禁された。【動画】『私がビーバーになる時』US版予告本作は、“もしも動物の世界に入れたら”というユニークな“もしもの世界”を描いた物語。思い出の森が高速道路計画で消えてしまう―─大切な場所を守るため、動物好きの大学