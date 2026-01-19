スクウェア・エニックスは、RPG（ロール・プレイング・ゲーム）「ドラゴンクエスト」シリーズのゴルフ用品ブランド「DRAGON QUEST GOLF」から、ゴルフボールなどのアイテム各種を2026年2月6日に発売する。スライム型ヘッドカバーやゴルフボール1986年に第1作が誕生し、長く愛され続ける国民的RPGのキャラクターがモチーフ。「冒険へ旅立とう！」をテーマに、「スライム」デザインのゴルフボールやモンスター型のヘッドカバーなどを