マルチアーティストのNOAが2月12日からMBSドラマ特区枠でスタートする『救い、巣喰われ』（毎週木曜0：59〜初回は深1：09〜）で主演を務めることが、きょう19日に発表された。ヒロインは元乃木坂46の阪口珠美が務める。【写真】駆け出しアイドルを演じる元乃木坂46・阪口珠美電子コミック累計50万部を突破した究極のヤンデレ系ラブ・サスペンスが原作（原案：琴子／漫画：カモ）。芸能界の裏側を舞台に、クセになるドロド