高市総理はきょう、官邸での記者会見で今月23日に召集される通常国会の冒頭で衆議院を解散すると表明しました。高市総理はこのタイミングで解散を決断した理由として、日本維新の会との連立政権樹立に伴う大きな政策転換を挙げました。さらに高市総理は、「国民の皆様と一緒に日本の進路を決めるための決断」だと強調しました。