女優・内田理央(34)が19日、自身のインスタグラムを更新。特攻服姿を披露し、反響を集めた。内田はフジテレビ月9ドラマ「ヤンドク！」に出演中。橋本環奈が演じる主人公のヤンキー時代の「マブダチ」を好演している。この日はドラマのオフショットを公開し、「麗奈も登場するので是非ご覧くださいねー愛車かっこよ！」とコメント。紫色の特攻服に身を包み、鋭い眼光でカメラを射貫く貴重な姿を披露した。この投稿には「り