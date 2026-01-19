先月、東京・赤坂のサウナ店で夫婦が死亡した事故を受け、厚生労働省が先週、サウナ施設の安全管理状況を確認するよう、全国の自治体に通知を出したことがわかりました。具体的には、非常用ブザーの有無のほか、緊急時の駆けつけ体制が確保されているか、扉が内側から押すだけで開くかなどについて、今月末までに確認するよう求めたということです。厚労省は、この結果をもとに、サウナ施設の安全管理に必要な注意喚起について改め