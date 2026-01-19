事件の現場検証が行われた集合住宅＝19日午後、愛知県豊田市愛知県豊田市の集合住宅の3階一室で住人女性が殺害、放火された事件で、室内に物色された形跡が見つかっていないことが19日、豊田署捜査本部への取材で分かった。捜査本部は金品を奪う目的ではなかった可能性があるとみて、19日も現場検証を続け、犯行状況などを詳しく調べている。捜査本部によると、遺体が発見された寝室を含め、引き出しが開け放されているなど荒