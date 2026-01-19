スノーボード・ハーフパイプで2022年北京オリンピック金メダリストである平野歩夢選手の弟・海祝選手が19日、自身のインスタグラムを更新。17日にスイスで行われたワールドカップでケガをした兄の様子を、メッセージとともに投稿しました。2月から開幕するミラノ・コルティナオリンピックが迫っている中行われたW杯第5戦決勝。平野歩夢選手は、1回目で激しく転倒し、2回目の演技を棄権しました。兄と同じインカラミに所属する弟の