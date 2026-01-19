週明け１９日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前週末比５円４８銭（０・０１％）高の４万６１３２円６７銭だった。小幅ながら５営業日連続で最高値を更新した。高市首相が検討する衆院解散を巡り、次の衆院選で与野党が食料品の消費税減税を訴えると伝わったことが好感され、食料品や小売業の銘柄を中心に買われた。一方、前週末と比べて外国為替市場の円相場が円高・ドル安に推移した