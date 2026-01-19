横浜地方気象台（資料写真）横浜地方気象台は１９日、雪に関する気象情報を発表した。神奈川県内では２１日から２２日ごろにかけて雪が降り、箱根や丹沢など西部の山地（標高５００メートル以上）を中心に積雪する所があるとして、路面の凍結や交通への影響に注意を呼びかけている。気象台によると、強い寒気や気圧の谷の影響で降雪する恐れがある。２１日夕までの２４時間で西部の山地は３センチを予想。それ以降の２４時間で