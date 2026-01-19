Image: Kickstarter 2025年10月26日の記事を編集して再掲載しています。マウスやトラックパッドを使わずにパソコンのカーソルを動かしたり、クリックしたりすることができる指輪型コントローラーことProlo Ring。指にはめる電子機器というと、スマートリングを想像する方も多いかもしれませんが、Prolo Ringは主にパソコン作業で活躍する指輪型ガジェットです。キーボードの上から手を離さず