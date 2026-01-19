World Baseball Classic Inc.は1月19日、ワールドベースボールクラシックが20周年を迎えることを記念し、日本代表のこれまでの戦いと大会の歴史を振り返る特別映像「ワールドベースボールクラシック 歓喜と挑戦の20年 -世界一の称号を懸けた戦いの、表と裏に迫る-」を公開した。この企画は、これまでのワールドベースボールクラシックを語る上では欠かせないOB選手をはじめ、日本代表として世界と戦った経験のある他競技のアスリー