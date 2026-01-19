日本コープ共済生活協同組合連合会、日本生活協同組合連合会、生活協同組合コープながの、とやま生活協同組合のコープグループ4団体が、2026年2月7日(土)・8日(日)に長野県白馬村で開催される「第28回全日本障害者クロスカントリースキー競技大会」に冠スポンサー(スペシャルスポンサー)として協賛します。本大会は2025/26シーズンにおいて国内で開催される唯一の競技大会であり、トップアスリートたちの熱い戦いが繰り広げられま