衆院選立候補予定者説明会（香川県庁） 衆議院選挙の立候補予定者説明会が19日、香川県庁で行われました。 説明会には6つの政党から9つの陣営の関係者が出席しました。香川1区が4陣営、香川2区が3陣営、香川3区が2陣営です。 会の冒頭、香川県選挙管理委員会の藤本邦人委員長が「選挙運動に携わる者が良識ある行動をとることが重要」とあいさつしました。 この後、香川県警が選挙カーの運用など選挙運