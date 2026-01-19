20日は大寒 20日（火）は二十四節気の「大寒」で、一年で一番寒い日と言われていますが、暦通りぐっと気温が下がり冬の寒さが戻ってきそうです。 寒気が流れこむ影響で岡山県北部の山沿いでは雪の降るところもありそうです。服選びにご注意ください。 また、今週は岡山県南部や香川県では最高気温が7℃前後、岡山県北部では5℃前後と寒さが続きそうです。 1週間の中で寒さのピークが2回あります。1回目は