ブルボンが、大粒のエアイングミ“しゃりもにグミ”シリーズの新商品として、「しゃりもにグミピーチ味」を発売します。2026年2月10日(火)より、全国のコンビニエンスストアや量販店などで販売が開始されます。 ブルボン「しゃりもにグミピーチ味」  発売日：2026年2月10日(火) 全国発売内容量：57g価格：オープンプライス賞味期限：9カ月販売チャネル(予定)：コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、小売