オスカー俳優のジェニファー・ローレンスが、『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』のシャロン・テート役に望まれていたものの、ネット上で「かわいくない」と書かれたため、出演できなかったと語った。【写真】ジェニファー・ローレンス、全身シースルーの大胆ドレスで登場ポッドキャスト『Happy Sad Confused（原題）』に出演したジェニファーは、ホストのジョシュ・ホロウィッツから「タランティーノは君を追い