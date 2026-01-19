独立行政法人国立文化財機構 文化財活用センター〈ぶんかつ〉が、東京国立博物館が所蔵する国宝「聖徳太子絵伝」を題材にしたウェブ版コンテンツの公開を開始しました。新たに公開された「デジタルアートビューア国宝 聖徳太子絵伝〜太子の生涯と超人伝説〜」は、2025年7月まで法隆寺宝物館で公開されていた「8Kで文化財」コンテンツをウェブ用に改修したものです。超高精細画像を用いて、展示室では見ることのできない細部まで