ノルディックスキー・ジャンプ女子で１８年平昌五輪銅メダルの高梨沙羅（クラレ）が１９日、山形市内で２０日開幕のＷ杯蔵王大会に向けた会見に出席した。五輪代表をほぼ確実にしており「五輪までの試合が蔵王、札幌など、あと何試合。１戦１戦が五輪でどれほどの成績をだせるかに関わってくる大事な試合。自分のやるべきことに集中しながら、五輪をイメージしながら飛べたらいいかなと思う」と目線を早くも大舞台へ向けている。