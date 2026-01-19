1月、浜松拘置支所で自殺を図り死亡した被告が、2024年12月、国道のバイパスを逆走し危険運転致死の罪などに問われていた25歳の被告だったことがわかりました。静岡刑務所によりますと、1月5日、浜松拘置支所の単独室で自殺を図り意識のない状態で倒れていた男性の被告を職員が発見しました。被告はその後、病院で治療を受けましたが16日に死亡しました。検察などによりますと死亡したのは、危険運転致死の罪などで起訴されていた2