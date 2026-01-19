◆大相撲初場所９日目（１９日・両国国技館）横綱・豊昇龍（立浪）は、西前頭４枚目・熱海富士（伊勢ケ浜）に押し出され、連敗で３敗目を喫した。熱海富士は２敗を守った。横綱・大の里（二所ノ関）は、小結・若元春（荒汐）に寄り切られ、３敗に後退した。若元春は３勝目。大関・琴桜（佐渡ケ嶽）は、関脇・高安（田子ノ浦）を突き落とし、６勝目。高安は３敗目。新大関・安青錦（安治川）は、西前頭２枚目・若隆景（荒汐