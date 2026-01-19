ゴルフブランド「オノフ」を展開するグローブライドが、2026年3月18日(水)に東京バーディクラブ(東京都青梅市)にて「ONOFF Good Job！」ゴルフコンペを開催します。このイベントはCLUB ONOFFメンバー限定となりますが、新規入会(会費無料)を行うことでどなたでも参加可能です。「グッジョブ！」の掛け声とともにポジティブにゴルフを楽しむ、大人のための新しいゴルフ体験への参加者が募集されています。 オノフ「ONOFF Good