2025年の中国のGDP＝国内総生産の成長率はプラス5.0％となりました。「5％前後」とする目標は達成しましたが減速傾向が続いています。【映像】中国の国家統計局の記者会見の様子冨坂範明レポ「2025年の中国経済は引き続き不動産投資の大幅な落ち込みが続き、投資全体でも前年に比べマイナスとなりました」中国の国家統計局によりますと、2025年の第4四半期の国内総生産の成長率は4.5％となりました。第1四半期は5.4％、第2四半