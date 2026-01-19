京都・舞鶴で4月に開催される音楽フェス『MAIZURU PLAYBACK FES. 2026』の第1弾アーティストが、19日までに発表された。【写真】舞鶴にUVERworld、ORANGE RANGE、MAN WITH A MISSIONら登場へ2023年の始動から今年で4回目。地域に感謝を込め、今年も舞鶴の空の下にアーティストたちが集う。■『MAIZURU PLAYBACK FES. 2026』日時：2026年4月26日（日）OPEN 9：30／START 11：00会場：MAIZURU P.B. Harbor Park（第3埠頭）出演ア