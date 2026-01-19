テレビ番組の撮影に使うロケバス内で女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交と不同意わいせつの罪で在宅起訴された人気お笑いグループ「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告（４３）について、東京地裁は１９日、初公判の期日を３月１３日に指定したと明らかにした。