デンマークの自治領グリーンランドの領有を目指すアメリカのトランプ大統領は、ロシアの脅威に対して「デンマークは何もできていない」と批判しました。【映像】グリーンランドの領有を目指すトランプ氏トランプ大統領は18日、自身のSNSに「NATO＝北大西洋条約機構がグリーンランドからロシアの脅威を排除するよう求めてきたが、デンマークは『何もできていない』」と投稿しました。また「今こそ、その時だ。実現してみせる