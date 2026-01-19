松竹は19日、歌舞伎俳優中村鶴松容疑者（30）が建造物損壊の疑いで逮捕されたことを受け、出演中だった「新春浅草歌舞伎」（26日まで、東京・浅草公会堂）の配役変更を発表した。第1部「梶原平三誉石切」の奴菊平は中村橋吾、「相生獅子」の姫は市川男寅、第2部の「傾城反魂香」の女房おとくは中村莟玉がつとめる。また、出演者が交代で行う「お年玉『年始ご挨拶』」の21、25日の第1部は、中村橋之助がつとめる。同容疑者は、18日