セブン‐イレブン・ジャパンは1月21日から、宇都宮市と宮崎市のご当地餃子を再現した冷凍食品「セブンプレミアム 宇都宮餃子会監修焼餃子」「同 宮崎市ぎょうざ協議会監修 焼餃子」をエリア別に発売する。水・油不要でフライパン調理ができ、簡単なひと手間で本格的な味わいが楽しめる。宇都宮餃子会監修品は北海道・東北・関東・甲信越・北陸、宮崎市ぎょうざ協議会監修品は東海・近畿・中国・四国・九州・沖縄で展開する。冷