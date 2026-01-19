今季のセリエAは混戦模様だったが、年明けから少し差がつき始めた。一歩抜け出したのは首位インテルだ。昨季王者ナポリがヴェローナ、パルマと格下相手に勝ち点を取りこぼす中、インテルは着実に勝ち点を稼いできた。伊『Gazzetta dello Sport』が称賛するのは、今季よりチームを指揮するクリスティアン・キヴと、そのキヴを指揮官に選んだクラブのジュゼッペ・マロッタCEOだ。キヴはインテルのOBだが、指導者としての経験は浅い。