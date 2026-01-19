昨季のプレミアリーグ王者ながら今季は厳しい戦いを強いられているリヴァプールでは、序盤から右サイドバックのポジションが1つの問題になってきた。トレント・アレクサンダー・アーノルドがレアル・マドリードへと移籍し、代わりにレヴァークーゼンから獲得したジェレミー・フリンポンは怪我でフル稼働できず。現在はフリンポンが戻っているが、今度はコナー・ブラッドリーが負傷離脱中。相変わらず右サイドバックは手薄なままだ