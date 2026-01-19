18日にアフリカ・ネイションズカップ(AFCON)2025の決勝が行われ、延長戦の末にセネガル代表がモロッコ代表を1-0で撃破。セネガルは2度目のアフリカ王者に輝いた。そんなこの試合で話題となったのは後半ATの出来事だ。90＋6分モロッコが左サイドからのCKを獲得すると、ゴール前のポジション争いでブラヒム・ディアスがセネガルのエル・ハッジ・ディウフに倒され、VARの結果PKがモロッコに与えられた。この判定にセネガルの選手やパ