ウェストハムに所属するMFジェイムズ・ウォード・プラウズ（31）は今冬の移籍市場での動きが注目されている。プレミア屈指のFKの名手として知られる同選手は2023年夏にサウサンプトンからウェストハムへ移籍を果たした。しかし、同選手は現在ウェストハムでの居場所を失っており、去就は不透明だ。今シーズンはここまで公式戦6試合しか出場しておらず、ヌーノ・エスピリト・サントがウェストハムの監督に就任した昨年の9月末からメ