広島駅南口の商業施設に移転する広島市の中央図書館が4月1日にオープンする方針であることがわかりました。広島市の中央図書館は老朽化のため去年9月から臨時休館していて、広島駅南口にリニューアルオープンする「エールエールHIROSHIMA」の8階から10階に移転します。関係者によると、広島市は、3月下旬にオープンを記念するイベントを開き、4月1日に一般の利用を開始する方針だということで