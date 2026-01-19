石川県加賀市の男性が経済評論家のアシスタントを名乗る人物などから、株式投資の名目で現金およそ1900万円をだまし取られるSNS型投資詐欺の被害に遭いました。警察によりますと、2025年9月、加賀市の50代の男性は、SNS上で経済評論家の名前を使った投資の広告を開いた後、アシスタントを名乗るアカウントからのメッセージを通じて投資の勧誘を受けるようになりました。男性はその後、投資用アプリの運営会社の社員を名乗る複数の