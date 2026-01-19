2025年12月、東京・赤坂の個室サウナで、利用者2人が死亡した事故。これを受け金沢市でも19日、施設の安全性を確認するため、保健所と消防による緊急パトロールが行われました。久々江龍飛フィールドキャスター「近年人気のサウナですが、不測の事態が起きた際には、命の危険と隣り合わせになります。こちらのサウナ室で今から、万が一に備えた安全確認が行われます」金沢市神宮寺にある「和おんの湯」で行われた緊急パトロール。