ノルディックスキー・ジャンプ女子は、丸山希（北野建設）が１９日、山形市内で２０日開幕のＷ杯蔵王大会に向けた会見に出席した。２月開幕のミラノ・コルティナ五輪での初代表を確実にしている。２２年北京五輪は、直前の全日本選手権（ＬＨ）で転倒して大けがを負い出場を逃したが、悲願の代表切符になる。「五輪での目標は金メダル獲得。気持ちが楽になったこともあるので、自分のジャンプをさらに発揮できるように」と気持ち