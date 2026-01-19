◆大相撲初場所９日目（１９日・両国国技館）横綱・豊昇龍（立浪）は、西前頭４枚目・熱海富士（伊勢ケ浜）に押し出され、連敗。３敗目となった。過去４勝５敗とやや苦手としている相手に、もろ手突きで圧力をかけられず、引いたところを、つけ込まれ金星を配給した。前日の天覧相撲では、東前頭４枚目・大栄翔（追手風）を押し込みながら、はたき込みに屈した。「緊張した。ちょっと硬かった。しっかり後半戦頑張っていきたい