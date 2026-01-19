ノルディックスキー・ジャンプ男子で、２月のミラノ・コルティナ五輪代表入りが確実な小林陵侑（チームＲＯＹ）が１９日、都内の日本外国特派員協会で会見を行い、冬季五輪の自国開催を熱望した。２位に入ったＷ杯札幌大会（札幌・大倉山ジャンプ競技場）から一夜明け、黒のスーツにネクタイを締め、メガネもかけたフォーマルな姿で登壇。冬季五輪の自国開催について海外記者から問われると、団体で表彰台を独占した１９９８年