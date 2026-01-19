◇大相撲初場所9日目（2026年1月19日両国国技館）横綱・豊昇龍（26＝立浪部屋）は西前頭4枚目の熱海富士（23＝伊勢ケ浜部屋）に押し出され、6勝3敗となった。立ち合いのもろ手突きから、すぐに、はたいた。これで相手を呼び込み、簡単に土俵を割った。8日目に2敗目を喫した際に左肩を気にする、しぐさを見せた横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）は小結・若元春（32＝荒汐部屋）に完敗し6勝3敗となった。立ち合いのもろ手突