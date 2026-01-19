週明け１９日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前週末（午後５時）比１０銭円高・ドル安の１ドル＝１５８円０６〜０８銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、１３銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝１８３円７８〜８２銭で大方の取引を終えた。