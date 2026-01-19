俳優の坂口健太郎（34）が19日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「今回も、素敵なショーでした」と書き出した坂口。「@Prada」「#Prada」「#PradaFW26」とつづってプラダのショーに参加したことを報告した。短髪姿で美しい横顔をパシャリ。ファンからは「渋くて凛々しくてカッコイイ」「大人な健太郎君素敵です」「ラシカルな空間によく似合うコーデ、カッコ良かったです」「渋いルックがお似合い」「今回