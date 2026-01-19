【ソウル＝依田和彩】韓国の李在明（イジェミョン）大統領は１９日、ソウルの青瓦台（チョンワデ）（大統領府）でイタリアのメローニ首相と会談した。人工知能（ＡＩ）や半導体などの先端技術に加え、防衛産業分野で協力を強化していくことで合意した。国際会議を除き、イタリア首相の訪韓は２００７年のプローディ首相（当時）以来、１９年ぶりとなる。会談後に発表された共同声明によると、両国は「平和で繁栄したインド太