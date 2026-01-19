大阪の不動産を巡る「地面師」事件で、偽の売買契約書が作成されていたことが関係者への取材でわかりました。司法書士の松本稜平容疑者（34）と会社員の小鹿瑞樹容疑者（33）は、2025年1月、大阪市北区にある土地や建物の所有者（80代）になりすまし、登記を不正に書き換えた疑いなどがもたれています。関係者などによると、松本容疑者らは登記を書き換えた後、不動産業者らに土地の売却話を持ちかけていたということです。FNNが入