青学大・黒田朝日の衝撃走をラップで見ると激坂区間での強さが際立つphoto by Tsutomu Kishimoto後編：箱根駅伝で続く「青学大王朝時代」の源流第102回箱根駅伝を象徴した黒田朝日（青山学院大４年）。５区の区間記録を約２分近く縮める１時間７分台前半の衝撃走は、発する言葉が見つからないほどであり、箱根路の歴史に刻まれるものでもあった。果たして、黒田はいかにコースを攻略して「シン・山の神」に昇華したのか。他のト