青学大は４区・平松享祐（左）が区間３位の好走を見せ、５区・黒田へつないだphoto by スポニチ/アフロ前編：箱根駅伝で続く「青学大王朝時代」の源流第102回箱根駅伝を制した青山学院大が、すでに次の箱根に向け、動き始めている。史上初の２度目の３連覇、直近12回の箱根駅伝で実に９回の総合優勝を飾っても、頂点への飽くなき挑戦サイクルは、変わることはない。青学大はなぜ箱根駅伝で長期間、強さを発揮し続けているのか。