ベネッセコーポレーションが運営する「不登校ライフナビ」は、小中学生の保護者を対象に「不登校・フリースクールに関する意識調査」を実施した。本調査は、2025年11月5日〜11日にかけて、インターネットアンケートによって行われたもの。回答数の内訳は「まなびの手帳」登録者2116名、「不登校ライフナビ」登録者124名。「まなびの手帳」に登録されている小中学生の保護者2116名に、子どもの登校状況について質問したところ、「過